В Польше предложили депортировать украинцев за мелкие правонарушения. Об этом сообщила юридическая компания «Judi Legal» на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По информации компаний, в польский Сейм внесли законопроект, ужесточающий правила пребывания украинцев в стране. В частности, инициатива предусматривает депортацию после двух административных правонарушений в течение двух лет. Среди возможных причин для выдворения из страны называют выгул собаки без поводка, переход улицы в неположенном месте и превышение скорости на дороге.

Подчеркивается, что в данный момент законопроект находится на стадии обсуждения.

Ранее спикер Сейма республики Влодимеж Чажастый на встрече с украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве заявил, что Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз.