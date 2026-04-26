Трамп: США получили новое предложение от Ирана

Вашингтон получил новое предложение от Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, Белый дом опубликовал видео его общения с журналистами на YouTube-канале. Политик подчеркнул, что предложение Исламской Республики на переговорах с Соединенными Штатами "должно было быть лучше".

"Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку переговорщиков. - Прим. ред.), в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", — отметил Трамп.

Ожидалось, что 25 апреля в Пакистан вылетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако Трамп отменил поездку американской делегации в Исламабад. Глава Белого дома пояснил: его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты "ради разговоров ни о чем".

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.