Власти Ирана выразили сомнения относительно переговоров с США

Иран выражает сомнения в том, что Вашингтон действительно настроен на диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в Х по итогам контактов с пакистанскими посредниками.

Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров была изложена позиция Тегерана относительно действующей рамочной структуры, направленной на достижение постоянного прекращения войны. Арагчи охарактеризовал свой визит как «плодотворный», однако подчеркнул сохраняющееся недоверие к серьезности подхода США к переговорному процессу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение.