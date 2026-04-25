Трамп заявил о новом предложении от Ирана

Политик заявил, что «они намного лучше предыдущих». Свежие бумаги Вашингтон получил от Терегена в течение десяти минут после отмены поездки американских переговорщиков в Пакистан.

«Интересно то, что сразу после того, как я отменил её, поездку переговорщиков, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом из Палм-Бич.

Трамп: США не будут «болтать ни о чем» с Ираном

Также американский лидер вновь повторил, что Тегеран не должен иметь ядерного оружия. Кроме того, у Вашингтона есть «на руках все карты» на переговорах, заключил он.