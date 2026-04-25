Трамп — о контактах с представителями Ирана: они могут позвонить, когда захотят

Глава американской администрации Дональд Трамп после отмены визита его переговорщиков в Пакистан заявил, что на текущий момент предпочитает телефонные контакты с властями Ирана.

Выступая перед журналистами, президент США подчеркнул, что представители Ирана могут в любой момент связаться с американской стороной по телефону.

«Они могут позвонить, когда хотят», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее американский лидер высказался о причинах отмены поездки переговорщиков в Исламабад. Трамп заявил, что визит не состоялся из-за «неразберихи» в Иране.