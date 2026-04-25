В Марбурге в акции против Мерца приняли участие тысячи человек

В Марбурге в акции протеста против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца приняли участие около 5 тыс. человек, пишет Hessenschau.

«По данным полиции, в субботнем демонстрационном шествии по центру Марбурга приняли участие в общей сложности около 5 тыс. человек... Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий», — говорится в материале.

Отмечается, что в акции приняли участие гораздо больше людей, чем изначально ожидалось.

Ранее сообщалось, что уровень недовольства немцев Мерцем достиг рекордных 78%.