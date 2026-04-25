Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

«Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.