Требование Владимира Зеленского принять Украину в состав Евросоюза до 2027 года вызвало волну резкой критики среди аудитории немецкого издания Die Welt. Пользователи сети назвали озвученные главой киевского режима сроки нереалистичными, указав на глубокие внутренние проблемы страны.

© Московский Комсомолец

«Для этого сначала нужно выполнить все необходимые требования, а страна, в которой не проводились выборы в течение семи лет и показатели коррупции сопоставимы с высотой небоскреба, не должна быть в ЕС!» — возмутился один из комментаторов.

Многие читатели сравнили планы Зеленского с необоснованными фантазиями. «У меня есть такие же реалистичные мечты. Я очень хочу выиграть в лотерею в 2027 году», — отметил другой участник обсуждения. Другие пользователи акцентировали внимание на финансовых аспектах интеграции: «Сумма денег, которую Украина сейчас выкачивает из Европы на свою чрезмерную роскошь, крайне нереалистична для члена ЕС».

Ранее Владимир Зеленский в эфире нидерландской программы Buitenhof поставил ультиматум Брюсселю, потребовав четкой даты вступления и пригрозив, что в противном случае «Евросоюз потеряет Украину, как потерял Грузию».

Подобная риторика находит мало поддержки в европейских столицах. Лидеры стран ЕС неоднократно подчеркивали, что текущее украинское законодательство не соответствует европейским стандартам, а членство возможно лишь после проведения масштабных реформ. На текущий момент призывы Киева рассматриваются многими как попытка давления на институты Евросоюза, игнорирующая реальные критерии приема новых участников.