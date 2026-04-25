«Защити нас от этого»: немцев рассмешили требования Зеленского
Требование Владимира Зеленского принять Украину в состав Евросоюза до 2027 года вызвало волну резкой критики среди аудитории немецкого издания Die Welt. Пользователи сети назвали озвученные главой киевского режима сроки нереалистичными, указав на глубокие внутренние проблемы страны.
«Для этого сначала нужно выполнить все необходимые требования, а страна, в которой не проводились выборы в течение семи лет и показатели коррупции сопоставимы с высотой небоскреба, не должна быть в ЕС!» — возмутился один из комментаторов.
Многие читатели сравнили планы Зеленского с необоснованными фантазиями. «У меня есть такие же реалистичные мечты. Я очень хочу выиграть в лотерею в 2027 году», — отметил другой участник обсуждения. Другие пользователи акцентировали внимание на финансовых аспектах интеграции: «Сумма денег, которую Украина сейчас выкачивает из Европы на свою чрезмерную роскошь, крайне нереалистична для члена ЕС».
Ранее Владимир Зеленский в эфире нидерландской программы Buitenhof поставил ультиматум Брюсселю, потребовав четкой даты вступления и пригрозив, что в противном случае «Евросоюз потеряет Украину, как потерял Грузию».
Подобная риторика находит мало поддержки в европейских столицах. Лидеры стран ЕС неоднократно подчеркивали, что текущее украинское законодательство не соответствует европейским стандартам, а членство возможно лишь после проведения масштабных реформ. На текущий момент призывы Киева рассматриваются многими как попытка давления на институты Евросоюза, игнорирующая реальные критерии приема новых участников.