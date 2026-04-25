Bild: рейтинг АдГ достиг рекордного уровня
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) установила новый рейтинг популярности. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на проведенный социологическим центром INSA опрос.
Согласно исследованию, АдГ набрала 28% голосов поддержки. Это на четыре процентных пункта больше, чем у Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем.
«"Альтернатива для Германии" приобрела один процентный пункт и теперь (ее поддержка - Прим. ред.) составляет 28%», - говорится в материале.
Отмечается, что Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% голосов, «Зеленые» - 12%, а «Левая партия» лишь 11%.
Ранее депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн рассказал «Звезде», что в ФРГ не верят в слова Мерца о российской угрозе. В стране растет недовольство населения нынешней политикой и перепрофилированием автопрома под военные нужды.