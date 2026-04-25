Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) установила новый рейтинг популярности. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на проведенный социологическим центром INSA опрос.

Согласно исследованию, АдГ набрала 28% голосов поддержки. Это на четыре процентных пункта больше, чем у Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем.

«"Альтернатива для Германии" приобрела один процентный пункт и теперь (ее поддержка - Прим. ред.) составляет 28%», - говорится в материале.

Отмечается, что Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% голосов, «Зеленые» - 12%, а «Левая партия» лишь 11%.

Ранее депутат регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн рассказал «Звезде», что в ФРГ не верят в слова Мерца о российской угрозе. В стране растет недовольство населения нынешней политикой и перепрофилированием автопрома под военные нужды.