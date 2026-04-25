Орбан уйдет из парламента Венгрии

После поражения на недавних выборах уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил сдать депутатский мандат, однако планирует сохранить за собой пост председателя партии «Фидес».

Виктор Орбан официально сообщил о намерении покинуть парламент, передает РИА «Новости». Соответствующее видеообращение политик опубликовал на своей странице в соцсети.

«Я решил вернуть полученный мной парламентский мандат... Руководство предлагает мне продолжить работу в качестве президента партии «Фидес», и, если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», – заявил он.

Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам голосования политическая сила «Тиса» под руководством Петера Мадьяра смогла значительно опередить партию Орбана.

Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО.

Лидер партии «Тиса» пригрозил инициировать отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока.