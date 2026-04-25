Власти США обвинили в занижении ущерба от ударов Ирана

Белый дом и Пентагон отказываются признавать реальный ущерб, нанесенный Ираном американским военным базам и инфраструктуре. Об этом заявили источники телеканала NBC, сообщает ТАСС.

Телеканал отмечает, что после атаки США и Израиля 28 февраля Тегеран мгновенно ответил ударами по десяткам американских объектов в регионе. Целями стали авиационные ангары, склады, аэродромы, самолеты, спутниковые и радиолокационные системы.

В итоге военные базы США оказались «значительно повреждены», и нанесенный урон гораздо существеннее, чем Вашингтон признает публично.

По информации источников NBC, Белый дом обратился к частным спутниковым компаниям, потребовав закрыть доступ к снимкам своих баз. Поэтому независимые наблюдатели не смогли оценить степень ущерба.

Одновременно Пентагон отказывается сообщать о реальном состоянии военных объектов на Ближнем Востоке даже законодателям-республиканцам.