Власти США обвинили в занижении ущерба от ударов Ирана
Белый дом и Пентагон отказываются признавать реальный ущерб, нанесенный Ираном американским военным базам и инфраструктуре. Об этом заявили источники телеканала NBC, сообщает ТАСС.
Телеканал отмечает, что после атаки США и Израиля 28 февраля Тегеран мгновенно ответил ударами по десяткам американских объектов в регионе. Целями стали авиационные ангары, склады, аэродромы, самолеты, спутниковые и радиолокационные системы.
В итоге военные базы США оказались «значительно повреждены», и нанесенный урон гораздо существеннее, чем Вашингтон признает публично.
По информации источников NBC, Белый дом обратился к частным спутниковым компаниям, потребовав закрыть доступ к снимкам своих баз. Поэтому независимые наблюдатели не смогли оценить степень ущерба.
Одновременно Пентагон отказывается сообщать о реальном состоянии военных объектов на Ближнем Востоке даже законодателям-республиканцам.
«Мы на протяжении недель задаем вопросы на эту тему и не получаем детальной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный бюджет», — сказал помощник одного из конгрессменов.