Макрон сделал заявление об открытии Ормузского пролива

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет открыть Ормузский пролив для нефтяного трафика «в ближайшие дни и недели». Об этом сообщает Reuters.

Макрон выступил на пресс-конференции в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Французский президент сказал, что паника, вызванная геополитической неопределённостью, «сама по себе может привести к дефициту».

«Мы все в одной лодке, и не мы выбирали эту лодку, если позволительно так сказать. Мы — жертвы геополитики и этой войны, начавшейся несколько месяцев назад», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что цель ЕС — добиться полного открытия пролива в ближайшие дни и недели. А также «гарантировать свободу судоходства без пошлин, в соответствии с международным правом».

После этого «ситуация может постепенно вернуться в норму», добавил французский политик.