Трамп: США не будут «болтать ни о чем» с Ираном

США готовы вести переговоры с иранскими властями, но не будут тратить время на пустые диалоги. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

© Zuma/ТАСС

«Они могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем», - подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

Глава государства также сообщил, что отменил поездку своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад. По его словам, у Вашингтона «на руках все карты».

Ранее портал Axios сообщил, что прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном состоятся в столице Пакистана 27 апреля. Также сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Исламабад.