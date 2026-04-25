Стало известно, куда пропал «секретарь всего» Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио намеренно отстранился от конфликта с Ираном и других авантюр президента США Дональда Трампа, сократил количество публичных мероприятий, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Рубио был советником по нацбезопасности, главным администратором Национального управления архивов и документации, занимался вопросами, связанными с ликвидацией USAID.

Кроме того, американские массмедиа нередко «назначали» его на различные должности, которые теоретически могли освободиться в результате акций США.

Так, ему прочили посты верховного лидера Ирана, президента Венесуэлы, понтифика. На фоне этого американцы стали называть Рубио «секретарь всего».

Вместе с тем, в последнее время госсекретарь стал реже появляться на публике, заметил автор статьи. Он добавил, что такой же тактики придерживались госсекретари-республиканцы Киссинджер и Джеймс Бейкер.

В Белом доме назвали серьезного кандидата на выборах президента США

Обозреватель уточнил, что Рубио, наряду с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, рассматривается как возможный преемник Трампа. В связи с этим он желает удержать стратегическое преимущество в преддверие выборов 2028 года, стремится к тому, чтобы его имя не связывалось с ошибками и просчетами.

Ранее сообщалось, что американский лидер нашел человека, на которого можно будет свалить ошибки. «Козлом отпущения» стал Вэнс — в его кейс уже попали несколько неудачных авантюр, в частности, история с выборами в Венгрии и провал переговоров в Исламабаде.