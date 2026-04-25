Зеленский заявил, что Евросоюзу «очень сильно» нужна Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна и Евросоюз нужны друг другу. Мнение он высказал в своем Telegram-канале по итогам неформальных переговоров с руководителями стран ЕС на Кипре.

По словам Зеленского, Украина согласовала с партнерами план по открытию в 2026 году всех кластеров. Также он высказался о возможности «быстрого трека» и иных механизмов ускорения предоставления Украине статуса полноценного члена ЕС. Политик отметил, что «есть разные мнения в Европе» насчет сроков принятия Киева в ЕС, но «все понимают, что Украина должна получить это как можно скорее».

На этом фоне украинский лидер подчеркнул, что ускорение процесса важно и для европейского сообщества, поскольку ситуация в Европе сейчас во многом определяется геополитическими и вопросами безопасности.

«Мы находимся в таком моменте истории, когда Евросоюз нам нужен, и Евросоюзу Украина нужна очень сильно», — резюмировал Зеленский.

В связи с этим он призвал европейские государства активнее продвигать процесс вступления Украины в ЕС.