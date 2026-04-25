Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен жестко раскритиковал недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который публично причислил Россию, США и Китай к числу противников Европы. По мнению эксперта, европейским лидерам стоит пересмотреть собственную стратегию, прежде чем обвинять остальных в неприязни.

© Zuma/ZEUS/ТАСС

«Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ», — написал Диесен в социальной сети X.

Ранее телеканал France 24 сообщил, что французский президент обозначил Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина как главных оппонентов европейского курса. При этом Макрон сделал оговорку в отношении действующего главы Белого дома: несмотря на статус противника, Дональд Трамп, по словам президента Франции, остается «союзником», пусть и «не всегда надежным или предсказуемым».

Позиция Макрона вызвала вопросы у экспертного сообщества, которое видит в подобных риторических упражнениях признак глубокого дипломатического кризиса. Заявление Диесена стало ответом на попытку Парижа выстроить внешнюю политику через поиск внешних угроз, игнорируя при этом реальный вес и интересы крупнейших глобальных игроков.