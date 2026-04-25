Новые власти Венгрии согласились на выделение кредита Киеву со стороны Евросоюза только после того, как поставки восстановились и потоки нефти физически пересекли венгерскую границу по трубопроводу «Дружба», пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

В конце января 2026 года нефтепровод был поврежден. Украинская сторона сразу же «приступила к ремонту», но постоянно заявляла о сложностях при восстановлении «Дружбы», отсутствии необходимых материалов, других помехах.

В Венгрии, в свою очередь, подчеркнули, что Будапешт будет блокировать кредит Киеву в размере 90 млрд евро до тех пор, пока не будут возобновлены поставки нефти.

По данным источников, правительство Украины надеялось, что после прихода к власти оппозиционного политика, лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, удастся выторговать у Венгрии дополнительные преференции.

Вместе с тем, выяснилось, что новая власть республики не спешит идти на уступки, а на парламентских выборах в Болгарии победила партия, которую в Европе считают пророссийской. На фоне этого Киев принял решение заново пустить нефть.

Журналисты заметили, что венгерские специалисты терпеливо ждали, пока нефть пройдет через земли Словакии и появится в отрезке трубопровода, находящемся на территории Венгрии.

Как только это произошло, венгерские чиновники направили в секретариат Совета ЕС электронное письмо со своим одобрением кредита Украине.