Алиев захотел сотрудничать с Украиной в ВПК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Киев имеют хорошие возможности для совместного производства военно-промышленной продукции. Об этом он сказал на брифинге с Владимиром Зеленским в Габале, пишут азербайджанские СМИ.

По словам Алиева, на встрече они с Зеленским обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Алиев отметил, что ВПК развивается в обеих странах, и есть отличные перспективы для кооперации.

Он также сказал, что у Азербайджана и Украины прочная политическая основа для взаимодействия. По его словам, страны поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга во всех международных организациях.

Зеленский предложил страну для переговоров с Россией и США

Зеленский прибыл в Азербайджан 25 апреля.