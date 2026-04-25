Сотрудник разведки раскрыл детали гибели исследовательницы НЛО
Появились новые данные о загадочной кончине исследовательницы НЛО Эми Эскридж. Официально власти США заявили, что она покончила с собой. Однако экс-офицер разведки Фрэнк Милберн уверен, что «её убила частная аэрокосмическая компания», сообщает RT.
За последние четыре года в США при странных обстоятельствах умерли либо пропали без вести 11 ученых, военных, работников, связанных с ядерной физикой, космосом и Пентагоном.
Чаще всего обсуждается история Эми Эскридж — исследовательницы НЛО в Америке. Её нашли мёртвой в 2022 году и признали случившееся суицидом.
Перед смертью женщина признавалась, что её преследовали из-за государственных секретов и антигравитационных технологий, которые она изучала.
Знакомый Эскридж, бывший офицер разведки Фрэнк Милберн, рассказал, что перед смертью она отправляла ему письма с просьбой не верить в ее суицид.
«Если вы увидите сообщение о том, что я покончила с собой, знайте, что это неправда» — писала она.
Эскридж признавалась, что разрабатывает план, как раскрыть людям факт существования инопланетян.
Женщина также рассказывала, что в течение нескольких лет на улице к ней подходили неизвестные, которые владели информацией о ней и расспрашивали о работе. Кроме того, Эскридж атаковали «направленным энергетическим оружием», когда она работала дома. У неё остались ожоги на теле.
Милберн уверен, что Эскридж убили из-за информации об НЛО, а замешана в преступлении некая частная аэрокосмическая компания.