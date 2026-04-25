Сотрудник разведки раскрыл детали гибели исследовательницы НЛО

Появились новые данные о загадочной кончине исследовательницы НЛО Эми Эскридж. Официально власти США заявили, что она покончила с собой. Однако экс-офицер разведки Фрэнк Милберн уверен, что «её убила частная аэрокосмическая компания», сообщает RT.

За последние четыре года в США при странных обстоятельствах умерли либо пропали без вести 11 ученых, военных, работников, связанных с ядерной физикой, космосом и Пентагоном.

Чаще всего обсуждается история Эми Эскридж — исследовательницы НЛО в Америке. Её нашли мёртвой в 2022 году и признали случившееся суицидом.

Перед смертью женщина признавалась, что её преследовали из-за государственных секретов и антигравитационных технологий, которые она изучала.

Знакомый Эскридж, бывший офицер разведки Фрэнк Милберн, рассказал, что перед смертью она отправляла ему письма с просьбой не верить в ее суицид.

«Если вы увидите сообщение о том, что я покончила с собой, знайте, что это неправда» — писала она.

Эскридж признавалась, что разрабатывает план, как раскрыть людям факт существования инопланетян.

Женщина также рассказывала, что в течение нескольких лет на улице к ней подходили неизвестные, которые владели информацией о ней и расспрашивали о работе. Кроме того, Эскридж атаковали «направленным энергетическим оружием», когда она работала дома. У неё остались ожоги на теле.

Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

Милберн уверен, что Эскридж убили из-за информации об НЛО, а замешана в преступлении некая частная аэрокосмическая компания.