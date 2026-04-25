Раскрыто, что почему ЕС придется взять новый кредит для Украины

Брюссельским чиновникам с высокой долей вероятности придется снова раскошелиться в 2027 году в связи с тем, что Киеву не хватит выделенного крупного кредита на закрытие бюджетных и военных потребностей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Евросоюз на протяжении нескольких месяцев работал над тем, чтобы найти деньги для Украины. Чиновники предлагали потратить замороженные российские активы, взять кредит у европейских банков, изыскать средства в фондах организации.

Значительная часть инициатив натолкнулась на сопротивление Бельгии, Венгрии, Словакии. В итоге, кредит на 90 млрд евро был окончательно одобрен только в апреле 2026 года.

Журналисты заметили, что первоначально сумма казалась значительной, но позже выяснилось, что ее не хватит на удовлетворение бюджетных и оборонных потребностей Киева.

«Уже есть опасения, что блоку придется вернуться к финансированию Украины в следующем году, а не в 2028 году, как предполагалось», — пояснили авторы статьи.

По их данным, для закрытия дыр в бюджете Украины потребуется дополнительно 45 млрд евро. Эти деньги обещают выделить Британия и Япония, но пока правительства этих стран не утвердили и представили никаких конкретных обязательств по финансированию.