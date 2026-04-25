Анита Орбан станет не только главой МИД, но и вице-премьером Венгрии

Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил о необычном кадровом решении, пишет ТАСС. Анита Орбан, которую прочат на пост главы внешнеполитического ведомства, получит также должность заместителя главы правительства. Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в соцсети X (Twitter).

«В дополнение к своим обязанностям министра иностранных дел Анита Орбан также станет заместителем премьер-министра в правительстве "Тисы"», — написал Мадьяр.

Он уточнил, что на время своего отсутствия именно Орбан будет вести заседания кабинета министров и представлять правительство на официальных мероприятиях. Таким образом, ее статус заметно вырастает по сравнению с обычным главой МИД.

Это решение, вероятно, имеет и практическое измерение. Сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе на консультациях по разблокированию около €35 млрд, которые Евросоюз заморозил из‑за обвинений в адрес уходящего кабинета Виктора Орбана в нарушении верховенства права и недостаточной борьбе с коррупцией. Наличие поста вице-премьера придаст ей больше веса на переговорах.

Анита Орбан — не новичок во внешней политике: 15 лет назад она работала в венгерском МИДе, а последние годы занимала высокие позиции в международных компаниях. Она сменит на посту Петера Сийярто. При этом её ведомство претерпит изменения: вопросы внешней торговли передадут в Министерство экономики и энергетики, так что министерство вернётся к классическому названию — просто Министерство иностранных дел.

Петер Мадьяр станет премьером 9 мая на первом заседании парламента нового созыва, в котором «Тиса» имеет более двух третей мест. В новом правительстве будет 16 министерств (на пять больше, чем в нынешнем), и утверждение кандидатур сомнений не вызывает. Партия Виктора Орбана «ФИДЕС», потерпевшая поражение на выборах 12 апреля, переходит в оппозицию.

