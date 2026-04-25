Пираты захватили танкер с 18 тысячами баррелей нефти
У побережья Сомали произошел инцидент, который вновь напомнил о растущей угрозе морского пиратства в регионе. Вооруженная группа захватила нефтяной танкер Honour 25, следовавший с грузом топлива в столицу страны Могадишо. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, нападение было совершено, когда судно находилось всего в 30 милях от береговой линии.
Согласно предварительной информации, танкер вышел из сомалийского порта Бербера 20 февраля. Этот город расположен на территории самопровозглашенной республики Сомалиленд, которая пользуется относительной стабильностью. Маршрут судна был необычным: вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана Honour 25 направился к берегам Объединенных Арабских Эмиратов. Затем, в течение примерно месяца, танкер практически бесцельно кружил в стратегически важном районе Ормузского пролива, прежде чем взять курс на Могадишо.
Именно этот конечный отрезок пути оказался роковым. Шесть вооруженных пиратов на быстроходных лодках атаковали танкер и взяли его под контроль. На борту Honour 25 находятся 17 членов экипажа — граждане разных стран: десять пакистанцев, четверо индонезийцев, а также по одному представителю Индии, Шри-Ланки и Мьянмы.
После захвата пираты перегнали танкер к берегам города Бандарбейла, где сейчас он стоит на якоре. По информации источников, после первоначального захвата на борт поднялись еще пятеро вооруженных людей, вероятно, для усиления охраны трофея и подготовки переговорного процесса.
Как отмечает BBC, из-за глобального скачка цен на энергоносители, спровоцированного ближневосточным конфликтом, стоимость бензина внутри страны выросла в три раза. Захват танкера с топливом грозит новым витком дефицита и дальнейшим обвалом уровня жизни. Пока ни одна группировка не взяла на себя официальную ответственность за нападение, и неизвестно, выдвинули ли пираты требования о выкупе за освобождение судна, экипажа и груза.