Опрос показал серьезный рост доверия украинцев к Буданову*

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) почти сравнялся с экс-главкомом ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в рейтинге общественного доверия. Об этом говорят результаты социологического исследования украинского центра Socis.

Уровень общественного доверия к Залужному в новом исследовании составил 61,6%, к Буданову – 60,3%, к Зеленскому – 46,3%, а к бывшему президенту Украину Петру Порошенко – 19,8%.

При этом в гипотетическом президентском рейтинге Буданов пока занимает третье место. Первое место в нем занял действующий президент Владимир Зеленский (22% и 29,3% среди тех, кто определился), второе – Залужный (19,3% и 25% среди определившихся). Буданов же набрал 10,5% голосов (13,7% среди определившихся). При этом в рейтинге «второго выбора» Буданов является лидером с 22,7% поддержки.

Кроме того, при гипотетических выборах в Верховную раду партия Залужного набрала бы 14,5% голосов (21% среди определившихся), партия Буданова – 10,6% (15,3% среди определившихся), а партия Зеленского «Слуга народа» – только 7,9% (11,5% среди определившихся).

Буданов* высказался о признании потерянных Украиной территорий

В апреле депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что напряженные отношения между Зеленским и Будановым становятся все более очевидными, а Зеленский призывает заместителей главы ОП не выполнять поручения начальника. В том же месяце издание «Страна.ua» сообщало о слухах по поводу роста напряженности в отношениях Зеленского с Будановым.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.