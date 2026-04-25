Харуки Мураками написал первый роман с женщиной в главной роли

Японский писатель Харуки Мураками завершил работу над новым романом «История Кахо». Книга поступит в продажу 3 июля. Об этом сообщает издательство Shinchosha.

Автор «Норвежского леса», «Кафки на пляже» и «1Q84» представил шестнадцатый полноформатный роман своей карьеры. Главной героиней произведения стала 26-летняя писательница Кахо — впервые в творчестве Мураками центральный персонаж женщина.

Роман выйдет одновременно в печатной и электронной версиях.

Напомним, предыдущая книга Мураками — роман «Город и его ненадежные стены» — вышла в 2023 году. Писатель известен благодаря культовым произведениям «Охота на овец», «Норвежский лес», «Кафка на пляже» и дилогии «1Q84». Его книги переведены на десятки языков и разошлись миллионными тиражами по всему миру.