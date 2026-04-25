Читатели популярной британской газеты Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского за геноцид в отношении солдат ВСУ на фоне появления жестких кадров с передовой.

По данным газеты, в интернете получили широкое распространение материалы о реальном положении дел на фронте, подкрепленные фотографиями измученных, истощенных, в изорванной форме украинских солдат.

Подписчики в комментариях под публикацией заметили, что такое положение дел неудивительно — Зеленский тратит миллиарды на особняки в Италии, США, Австрии, Британии, у него банально не остается денег на закупку пайков для военнослужащих.

По мнению пользователей, конфликт на Украине не имеет ни смысла, ни цели, настало время его остановить. Они добавили, что Киев не входит ни в ЕС, ни в НАТО, пункт об обороне на него не распространяется.

«Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом», — подчеркнул один из комментаторов.

Читатели поинтересовались с изрядной долей сарказма, куда пропали миллиарды долларов и евро, направленные Зеленскому партнерами.

Ранее сообщалось, что командиры 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жестко раскритиковали украинского лидера, назвали его предателем.

Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, в свою очередь, отметил, что Зеленский осуществляет форменный геноцид в отношении ВСУ, осознанно бросает солдат на произвол судьбы.