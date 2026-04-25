В США заметили раскол в руководстве Ирана по важному вопросу

Правительство Ирана раскололось на фоне конфликта с США, руководители не могут прийти к консенсусу по ряду ключевых вопросов, пишут обозреватели Бенуа Фокон, Лоуренс Норман, Саммер Саид в статье для The Wall Street Journal.

Журналисты пояснили, что в марте руководство Ирана демонстрировало редкое единодушие, жестко контролировало ВС республики.

Первые расхождения стали заметны в начале апреля. В последние недели, на фоне продления режима прекращения огня с США и сорванного второго раунда переговоров в Исламабаде, напряженность среди руководства республики стала еще заметнее, отметили авторы статьи.

В Пакистане, представители которого выступают посредниками между Тегераном и Вашингтоном, уточнили, что иранская сторона стала уклончиво отвечать на вопросы.

Это, по мнению обозревателей, свидетельствует о внутреннем расколе в руководстве страны, в частности между представителями КСИР, выступающими за продолжение жесткой линии, и высокопоставленными гражданскими чиновниками, обращающими основное внимание на спасение и восстановление экономики.

Иран пригрозил сокрушительным ударом по сети Интернет

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что предпочитает решать вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке через посредников в Пакистане, так как руководство Ирана расколото, выступает с различных позиций.