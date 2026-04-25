Зеленский предложил страну для переговоров с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан. Об этом он объявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы к переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.

Ранее сообщалось, что украинский лидер встретился с азербайджанским коллегой 25 апреля. Он прибыл в Габалу с рабочим визитом. Беседу они начали в формате «один на один», а позднее провели ее в расширенном составе.