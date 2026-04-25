В Финляндии растет недовольство граждан из-за неспособности властей обеспечить защиту воздушного пространства. После нескольких инцидентов с падением украинских беспилотников на территории страны местные жители требуют ответа на вопрос, где же их собственная система противовоздушной обороны. Об этом заявила финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

В середине апреля полиция Финляндии сообщила об обнаружении очередного беспилотника на юго-востоке страны. Дрон идентифицировали как украинский. Его пришлось обезвреживать с помощью контролируемого подрыва. На фоне этих событий был повышен уровень готовности сил обороны, пограничной службы и полиции, однако жители ощущают себя незащищенными.

Активистка приводит слова местных жителей из регионов Ковула и Париккала: «Что это такое? У нас нет ПВО?». Люди возмущены заявлениями властей о полной безопасности, которые расходятся с реальностью. Ранее финские СМИ сообщали, что украинские дроны над Финляндией сбивала российская ПВО, что лишь добавляет вопросов к собственной армии.

Премьер-министр Петтери Орпо призвал граждан принять её как данность, оправдывая происходящее необходимостью защиты Украины.

«Всё в порядке, всё нормально, мы в безопасности», - заявляет глава правительства.

Однако, как отмечает Райски, непонятно, как можно защищаться, нападая через чужую территорию.

Особое возмущение у финнов вызывает тот факт, что недавно власти получили 17 миллионов евро на разработку или закупку дронов. «А теперь, получается, у нас и ПВО нет? Где же оно?» — задается вопросом активистка. Граждане требуют от правительства четких ответов и реальных действий по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.