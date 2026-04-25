В Белом доме назвали серьезного кандидата на выборах президента США

Некоторые из ближайших соратников президента США Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на выборах главы государства в 2028 году. Об этом стало известно изданию Politico.

© Лента.ру

Отмечается, что укреплению его позиций послужили работа Рубио по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность Трампу. Близкие к американской администрации источники назвали госсекретаря «целесообразным выбором» в качестве преемника Трампа.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса возможным преемником Дональда Трампа во главе Республиканской коалиции.