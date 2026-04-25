Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Rheinische Post заявил, что Берлин заранее направит корабли в Средиземное море, чтобы «не терять время» при получении разрешения от бундестага для проведения операции в Ормузском проливе.

«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата (от бундестага. — «Газета.Ru»), не терять больше времени», — поделился министр.

Он уточнил, что в Средиземноморье будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него.

20 апреля Писториус говорил, что Германия должна делать значительно больше для обеспечения безопасности Европы, учитывая геостратегическую роль, размеры и «экономическую мощь». По его словам, без безопасности нет процветающей экономики, а без экономической мощи нет безопасности. Экономика напрямую ощущает геополитические угрозы и риски, отметил министр.

Ранее в Евросоюзе допустили участие в военном конфликте против Ирана.