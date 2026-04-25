Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

Соединенным Штатам пора перестать считать себя самой могущественной державой в мире и искать способы сотрудничать с другими сильными странами. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Нам присуще одно всепоглощающее заблуждение (...), что Америке принадлежит господствующее положение в мире. Каждый день, когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что мы самые могущественные за всю мировую историю, наверное, ему приятно. Наверное, его последователям приятно говорить так, но это совершенно неправильный подход», — высказался эксперт.

Сакс: возобновление военных действий против Ирана может привести к мировой войне

Сакс напомнил, что в мире существует много ядерных держав, и Штатам следует найти способы сотрудничать с ними, решать проблемы и не попадать в ловушку войны.

Ранее Сакс заявил, что отказ от договора в Стамбуле, который в 2022 году Россия предлагала Украине, стал провалом всей политики Запада, включая США.