В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

Офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн в интервью РИА Новости перечислил опасные последствия блокады Ирана.

© Газета.ru

По его словам, перехват судов Китая, России, Индии и Пакистана при блокаде портов Ирана может привести к расширению конфликта за пределы Ближнего Востока и прямому морскому столкновению с одной из стран или с несколькими государствами.

»«Если военно-морские силы этих стран (РФ, КНР, Индия, Пакистан. — «Газета.Ru») попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, это может привести к прямому морскому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана», — поделился Пайн.

Экс-сотрудник Госдепа озвучил сценарий ядерной атаки США на Иран

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о готовности проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов» США и Израиля. В организации предупредили: иранские военные способны противостоять действиям противников, «используя новые козыри на поле боя».

Ранее США во время войны с Ираном впервые почти за 40 лет применили один вид оружия.