В США предупредили о риске мировой войны в случае возобновления конфликта с Ираном

США следует воздержаться от возобновления боевых действий против Ирана, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. Такое мнение выразил американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

«Нам следует избежать возобновления бомбардировок и военных действий», — сказал Сакс.

В противном случае ситуация может выйти из-под контроля и перерасти из региональной войны в мировую, предупредил он.

По его словам, при возобновлении ударов по иранской территории Тегеран ответит «очень решительно и очень быстро». Экономист отметил, что инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля, включая энергетические объекты, опреснительные установки и порты, беззащитна перед атаками Ирана.

Кроме того, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы, ограниченны и истощены, добавил он.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.