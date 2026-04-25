Выделенный Евросоюзом кредит Киеву в 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть военные расходы Украины. Об этом пишетт Reuters.

«Экономисты утверждают, что потребности Украины в военных расходах недооценены. Одобрение кредита стало для страны спасательным кругом, но Киеву могут потребоваться дополнительные средства для удовлетворения военных нужд в этом году», — говорится в материале.

В частности, поясняется, что только половина из 90 миллиардов евро будет переведена в этом году, оставшаяся часть поступит в 2027 году. При этом часть денег — 17 миллиардов евро в год — предназначена на финансирование гражданских сфер, в частности здравоохранения и образования.

Вице-президент Киевского экономического аналитического центра Юлия Маркуц подсчитала, что бюджет Украины на оборонные расходы необходимо будет пересмотреть в сторону увеличения. По ее оценкам, республике может дополнительно потребоваться до 10 миллиардов евро в зависимости от развития конфликта на линии фронта.

Ранее журналист Томас Фази предупредил, что предоставление ЕС кредита Украине плохо обернется для жителей страны. «Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — высказался он. По мнению журналиста, это делается лишь во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса.