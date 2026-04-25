Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

Страны Прибалтики давно сошли с ума. К такому выводу в интервью РИА Новости пришел депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Он прокомментировал инцидент с отказом Латвии, Литвы и Эстонии пропускать самолет словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву. По его словам, это является враждебным сигналом по отношению к народу Словакии.

«Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьезно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться», — подчеркнул Блага.

Ранее Украина поблагодарила Прибалтику за запрет пролета премьера Словакии в Россию.