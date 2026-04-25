Иран опроверг слухи о встрече с США в Пакистане

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что встреча с представителями США во время визита главы МИД республики Аббаса Арагчи в Пакистан не запланирована.

«Арагчи встретится с высокопоставленными пакистанскими чиновниками в рамках продолжающегося посредничества <...> по восстановлению мира в регионе. Встреча между США и Ираном не планируется», — отметил Багаи.

Он добавил, что Пакистан передаст иранскую позицию США.

Накануне агентство Tasnim сообщало, что Тегеран не запрашивал новые переговоры с Вашингтоном. Кроме того, отмечает агентство, СМИ США постоянно сообщают, что представители Вашингтона уже направляются в Пакистан.

Уточняется, что несмотря на «огромное стремление и потребность» США в переговорах, Иран подчеркнул, что из-за чрезмерных требований американской стороны в настоящее время и в нынешних условиях решение о встрече принято не было.

24 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 25 апреля, полетят в Исламабад для переговоров с Ираном.

