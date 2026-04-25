Стала известна дата новых переговоров по прекращению войны

Встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с американскими переговорщиками может состояться в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в соцсети X. Речь идёт о контактах со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Прибывший в субботу в Исламабад Аракчи сначала проведёт консультации с пакистанскими властями. На этих встречах иранский министр намерен определить, есть ли смысл в новых переговорах с американской стороной.

Американская делегация также планирует предварительно обсудить ситуацию с руководством Пакистана и только после этого примет решение о встрече с Аракчи.

По данным Равида, в ходе нынешнего международного турне глава иранской дипломатии помимо Пакистана посетит Оман и Россию.

Официального подтверждения информации о возможной встрече пока не поступало. Ранее Тегеран и Вашингтон уже предпринимали попытки наладить диалог, однако стороны так и не пришли к консенсусу по ключевым вопросам.