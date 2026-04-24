Названа дата встречи делегаций США и Ирана в Исламабаде

Прямые контакты представителей США и Ирана в Исламабаде могут состояться в понедеьник, 27 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники собственного корреспондента в регионе Барака Равида.

По данным собеседников портала, встреча с участием главы МИД Ирана Аббаса Арагчи может пройти в понедельник после отдельных двусторонних консультаций американской стороны с пакистанскими посредниками. Речь идет о переговорах, которые, как утверждается, должны провести зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Арагчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — сообщил Равид.

Как пишет Axios, в субботу и воскресенье Арагчи должен обсудить с пакистанскими партнерами возможное возобновление диалога с Вашингтоном. При этом сроки контактов с США, по данным портала, пока окончательно не определены, так как у иранского министра также запланированы поездки в Оман и Россию.