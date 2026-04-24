Читатели газеты Telegraph раскритиковали премьер-министра Великобритании Кира Стармера за предложение задерживать и досматривать корабли, связанные с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает источник, некоторые читатели выразили недовольство таким предложением. Часть указала на то, что такая работа потребует дополнительных людей и ресурсов. Кроме того, некоторые из комментаторов оскорбительно высказались в адрес самого Стармера, высмеивая его политику и манеру речи.

«Стармер ничего не сделал для защиты нашей страны. Он позволил ей оказаться под угрозой и до сих пор отказывается тратить деньги на оборону, игнорируя советы экспертов из собственной партии, потому что у него другие приоритеты. Он даже намеренно испортил отношения с единственной страной, которая действительно могла бы помочь спасти нас в случае нападения. Такое ощущение, будто он работает на другое государство, подготавливая нас к полномасштабному вторжению», — передает РИА Новости один из комментариев.

Ранее стало известно, что Стармер планирует создать в Британии комитет по Ближнему Востоку.