Мерц нашел плюс в конфликте на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел плюс в конфликте на Украине. О нем он рассказал в ходе неформального саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Кипре.

Как утверждает политик, украинский конфликт спровоцировал беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, которого не могло бы произойти в мирное время. Он отметил, что сейчас чувствует гораздо большую уверенность в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.

«Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное», — сказал Мерц.

Ранее немецкий канцлер заявил о невозможности немедленного вступления Украины в ЕС. При этом он выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах объединения.