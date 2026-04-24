«Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

Европейский союз, несмотря на внешнее единство при голосовании за многомиллиардную помощь Киеву, сталкивается с серьезными внутренними противоречиями, которые способны свести на нет эффект от этого решения. Как пишет издание Politico, чувство триумфа, охватившее европейских лидеров после утверждения кредита для Украины, окажется недолгим, поскольку сразу за ним последовала тяжелая дискуссия о будущем самого Евросоюза и месте в нем Украины.

На прошедшем на Кипре неформальном саммите страны ЕС утвердили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Эти средства предназначены для финансовой и военной поддержки Киева на 2026–2027 годы. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении назвали это решение историческим и призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе. Однако, как отмечает Politico, «бирюзовые воды, которые служили фантастическим фоном для саммита, не могли скрыть раскола внутри Евросоюза».

Авторы материала подчеркивают, что празднование было недолгим, так как европейские лидеры тут же столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами. Главный камень преткновения — это вопрос о сроках приема Украины в ЕС.

Пока Брюссель в лице фон дер Ляйен настаивает на скорейшем начале переговоров, ряд стран-членов высказывают откровенный скепсис. Например, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, по информации издания, публично «высмеял идею» о вступлении Украины в Европейский союз в обозримом будущем. Он указал на то, что процесс расширения требует выполнения десятков сложных критериев, и Киев пока далек от этого.

Таким образом, вместо эйфории от согласования 90-миллиардного пакета помощи, саммит обнажил глубокий раскол между «атлантистами», желающими любой ценой принять Украину в ЕС, и прагматиками, опасающимися, что поспешное вступление разрушит экономику и политическую структуру союза.

Этот раскол, по мнению обозревателей Politico, будет только усугубляться по мере приближения зимы и ухудшения экономической ситуации в самой Европе, которая несет бремя военных расходов. Украинский вопрос, который сегодня объединяет, завтра может стать главным дестабилизирующим фактором для ЕС.