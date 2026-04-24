Макрон резко высказался о США

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Соединенные Штаты полностью надежным партнером. Об этом он заявил в Афинах во время дискуссии, организованной газетой Kathimerini.

"Все видят, что держава номер один - США - может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен", - сказал французский лидер.

По его мнению, "уже никто не может в полной мере расценивать США как союзника, на которого можно положиться".

Ранее Макрон на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии заявил, что США в долгосрочной перспективе прекратят защищать Европу.