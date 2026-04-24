Евросоюзу указали на большую ошибку в отношении России

Европейский союз (ЕС) совершает большую ошибку, избегая прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта. На это указал премьер Албании Эди Рама, его цитирует Politico.

«Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми», — заявил он.

Рама предупредил, что чем дольше ЕС будет откладывать переговоры с Москвой, тем меньше у него будет влияния в момент окончания конфликта. Боевые действия завершатся, однако Россия никуда не денется, подчеркнул он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Киеву военной помощи. По его словам, обычно европейские государства не поставляли вооружение воюющим странам, поскольку в таком случае они становились бы участниками боевых действий.