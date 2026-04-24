Жители Украины страдают от действий ТЦК (аналог военкомата) и экономических проблем, в то время как власти страны заняты совершенно другими вопросами.

Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший глава правительства «незалежной» Николай Азаров, передаёт РИА Новости.

По его словам, на Украине идет брожение – на бытовом уровне массы, с одной стороны, очень серьёзно зажаты мобилизацией и беспределом ТЦК, но с другой стороны – серьезный экономический кризис: тарифы повышаются и цены невероятно растут.

«Местные же элиты больше всего озабочены тем, что последует за неизбежным уходом Владимира Зеленского. Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки и соглашения» – резюмировал экс-премьер Украины.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Азаров заявил, что вернуть долги Украины не смогут даже внуки ныне живущих граждан страны. По его словам, «незалежная» в течение трёх ближайших лет будет отдавать за долги примерно 10% своего ВВП.