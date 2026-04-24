На Западе отреагировали на приглашение России на саммит в США

Возможное приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами (США) поприветствовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

«Абсолютно верное решение!», - оценил политик в соцсети X. «Мы должны вести переговоры с Россией, - считает Филиппо. - И возобновить с ней нормальную торговлю».

Кроме того, лидер французской правой партии призвал отказаться от «глупой воинственной политики по отношению к Москве!».

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что приезд российского президента на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. По словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли глава российского государства на встречу "Большой двадцатки". Трамп все же выразил сомнения в том, что президент РФ лично посетит предстоящий саммит.

Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил по этому поводу, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято. По его словам, формат, в котором будет представлена Россия, определят ближе к форуму.