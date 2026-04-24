34-летняя Эми Эскридж из Алабамы, специалист по антигравитации и НЛО, погибла в июне 2022 года. Официальная версия — самоубийство, но ее последние сообщения ставят под сомнение эту информацию.

За несколько дней до смерти Эми отправила знакомым тревожный текст: «Если со мной что-то случится — не верьте версиям о самоубийстве или несчастном случае».

Об этом рассказал британский экс-военный Фрэнк Милберн, поддерживавший с ней связь. По его словам, женщина не проявляла признаков депрессии и жаловалась только на слежку и кибератаки.

Вместе с отцом, бывшим инженером NASA0 Эскридж основала Институт экзотических наук. Там она изучала гравитационные технологии и эффекты Бифельда-Брауна, связанные с НЛО-двигателями. Ее лекции о внеземных технологиях доступны онлайн.

Но это не единичный случай. В США фиксируют череду загадочных смертей ученых, изучавших НЛО — уже 11 случаев. Тема обсуждается в Конгрессе: Конгрессмены требуют от NASA расследования.