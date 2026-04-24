Лидеры ЕС задумались о плане взаимопомощи на фоне критики США в адрес НАТО

Европейские лидеры решили подготовить план на основе малоизвестного пакта о взаимопомощи в случае нападения со стороны иностранного государства. Об этом сообщает The Guardian.

«По словам президента Кипра Никоса Христодулидиса, принимающего у себя переговоры, лидеры ЕС договорились, что Еврокомиссия «подготовит план» действий блока на случай, если будет задействована статья о взаимной помощи», — говорится в статье.

Речь идет о статье 42.7 Договора о ЕС — положения о взаимной помощи при вооруженной агрессии против одного из членов объединения, которая возлагает на государства-члены «обязательство оказывать помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами», если на страну-участницу объединения «нападает иностранное правительство или негосударственный субъект» — по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора, уточняет The Guardian.

Соответствующие переговоры стран ЕС возникли после того, как со стороны Вашингтона в адрес НАТО посыпалась критика. Так, в Белом доме членов НАТО назвали «бумажными тиграми», а также составили список «плохих» и «хороших» стран блока.

