CNN: Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на встречу с Ираном

Президент США Дональд Трамп направляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает CNN со ссылкой на представителей американской администрации.

Телеканал отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует присутствовать на ожидающейся встрече, поскольку спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф также не участвует в переговорах.

«Однако... вице-президент будет готов вылететь в Исламабад, если переговоры продвинутся вперёд. Члены его аппарата будут находиться в Пакистане и участвовать в переговорах», — говорится в публикации.

Ранее телеканал Geo сообщил, что иранская делегация во главе с министром иностранных дел исламской республики, как ожидается, прибудет в Исламабад вечером 24 апреля для второго раунда мирных переговоров с Соединёнными Штатами.