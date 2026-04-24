«Россия нам не враг»: на Кипре встретили лидеров ЕС массовыми протестами

Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран ЕС сейчас проходит на Кипре.

«По пути следования (к месту встречи лидеров) находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий», - рассказал собеседник РИА «Новости».

В МИД РФ предупредили о возможной потере лица некоторых лидеров ЕС

Агентству сообщили, что на плакатах написано: «Россия нам не враг», «Остановите русофобию», «Остановите санкции против России», «Мы доверяем России, а не США, Великобритании и НАТО».