$75.5388.28

«Россия нам не враг»: на Кипре встретили лидеров ЕС массовыми протестами

Свободная пресса

Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран ЕС сейчас проходит на Кипре.

© Global Look Press

«По пути следования (к месту встречи лидеров) находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий», - рассказал собеседник РИА «Новости».

Агентству сообщили, что на плакатах написано: «Россия нам не враг», «Остановите русофобию», «Остановите санкции против России», «Мы доверяем России, а не США, Великобритании и НАТО».