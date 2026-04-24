В США упростили смертную казнь и добавили расстрелы

Минюст США упростил исполнение смертных приговоров и внёс в список способов казней расстрелы.

В США упростили смертную казнь и добавили расстрелы
«Среди предпринятых действий — обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами», — говорится в сообщении ведомства.

Американский лидер Дональд Трамп ранее пригрозил смертной казнью похитителям матери журналистки NBC Гатри.